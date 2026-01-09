قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك صادر الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من البضائع المحلية والأجنبية

المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية برئاسة ياسر عبدالهادي العتوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من البضائع المحلية والأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم دون مستندات داخل ٣ حاويات بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

فبناءا على على معلومات سرية وردت للإدارة العامة للصادر برئاسة ياسر محمد العتوي  مفادها اعتزام شركة  ي . إ اصطناع مستندات مزوره لتسهيل دخول وتصدير عدد 3 حاويات دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة اللازمة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد جمعه ابوزيد مدير إدارة صادر اللوجستية الثانية من محمد علي عبدالرحيم وأشرف عبدالرحيم مدير التعريفة وعمر زاهر غريب مدير الحركة قامت بإعداد كمين محكم وانتظار دخول الحاويات الي داخل الميناء وضبطها فور دخولها والتحفظ عليها وعلي الأوراق والمستندات والتحقق من محتويات الحاويات حيث تلاحظ احتواء الحاويات علي أصناف متنوعه منها مشروب الطاقة ريد بول ومرقة دجاج وشاي ليبتون  بكميات كبيرة .

وبالعرض علي السيد مدير عام الإدارة العامة للصادر قام بتشكيل لجنة أخرى برئاسة حسين كمال الرشيدي مدير إدارة حركة الصادر و سليمان محمد الحوتي مدير مكافحة التهرب و محمد علي عبدالرحيم مدير التعريفة و محمود ربيع عبدالحميد مأمور حركة  وطه محمد السنهوري مأمور الحركة – وعمر زاهر غريب  وأحمد ابوضيف مأمور الامن الجمركي لجرد الحاويات فتبين وجود عدد 119 الف و 40 علبة مشروب طاقة ريدبول (منتج اجنبي غير خالص الرسوم ) و25 الف و 800 عبوه عبوة مرقة دجاج ماجي ( منتج محلي ) و46 ألف و 224 علبة شاي ليبتون ( منتج محلي )

وبلغ اجمالي قيمة الأصناف المخالفة 13 مليون و 214 الف و 400 جنيه.

وبلغت الرسوم والتعويضات علي المنتج الأجنبي الغير خالص الضرائب والرسوم 3 مليون و345 الف و 24 جنيه .

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية التي أفادت أن الواقعة تهرب جمركي

وتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان والاستاذ أحمد العسقلانى نائبى رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

جمارك الإسكندرية بضائع مهربة لجنة جمركية مال وأعمال جمارك الصادر بضائع محلية مصلحة الجمارك المصرية

