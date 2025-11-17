بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن حافز التدريس المقرر صرفه للمعلمين و لمديري و وكلاء المدارس خلال نوفمبر الجاري

المالية توافق على إجراء تعديلات موزانية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ايماءا إلى ما توليه الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم ولالتعليم الفني من اهتمام بالمعلم وكافة هيئات التدريس بإعتبارهم حجر الاساس في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية ، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم في 11 أغسطس 2025 والمنتهي إلى اعداد دراسة مالية تفصيلية تتضمن الآلية التي يتم بها تطبيق زيادة حوافز المعلمين ( حافز التدريس) ، فقد وافقت وزارة المالية على إجراء تعديلات موزانية بالباب الأول بموازنة مديريات التربية والتعليم على منظومة GFMIS لصرف حافز التدريس ، على أن يتم صرف الحافز للمديرين و الوكلاء خصما من بند 31/3 حافز الإدارة المدرسية وصرف الحافز للمعلمين خصما من بند 32/3 حافز تدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007

شروط صرف حافز التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يشترط لإستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول ، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة و وكيل مدرسة توافر الشروط التالية :

أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”

استيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة و وكيل مدرسة

ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز

ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط

لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي

موعد صرف حافز التدريس

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في ضوء ما تقدم ، يتم التنبيه على المختصين بالمديرية بسرعة اتخاذ إجراءات صرف حافز التدريس للمستحقين اعتبارا من شهر نوفمبر 2025 في أقرب وقت ممكن ، ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية .