مش على التابلت|قرار عاجل بعقد امتحانات شهر نوفمبر لأولى و2 ثانوي "ورقيا"

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والصف الثاني الثانوي ورقيا “وليس إلكترويا على التابلت ” ، وذلك طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والصف الثاني الثانوي يتم اعدادها على مستوى الإدارة التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والصف الثاني الثانوي ، سيتم اعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ، على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر

جاءت هذه القرارات العاجلة ايماءاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 للصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والثاني الثانوي وفي ضوء ما جاء بالقرار الوزاري 234 لسنة 2025 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام

تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية : إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي اطار الاستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 ، ونظرا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد امتحانات شهر نوفمبر بهذه المحافظات ، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات التالية: ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 بإعداد جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر 2025

أما في باقي المحافظات التي انتعقدت بها انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى فمن المقرر أن تعقد بها امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025