قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش على التابلت|قرار عاجل بعقد امتحانات شهر نوفمبر لأولى و2 ثانوي "ورقيا"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا)  والصف الثاني الثانوي ورقيا “وليس إلكترويا على التابلت ” ، وذلك طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا)  والصف الثاني الثانوي يتم اعدادها على مستوى الإدارة التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في  امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا)  والصف الثاني الثانوي  ، سيتم اعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ، على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر

جاءت هذه القرارات العاجلة ايماءاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 للصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والثاني الثانوي وفي ضوء ما جاء بالقرار الوزاري 234 لسنة 2025 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام 

تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية : إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي اطار الاستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 ، ونظرا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد امتحانات شهر نوفمبر بهذه المحافظات ، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات التالية: ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 بإعداد جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر 2025

أما في باقي المحافظات التي انتعقدت بها انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى فمن المقرر أن تعقد بها امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات شهر نوفمبر امتحانات شهر نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

قوافل دعوية بالفيوم

صحح مفاهيمك.. أوقاف الفيوم تنظّم قوافل دعوية عن التنمر الإلكتروني

هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل

هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد