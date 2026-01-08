كاميرات مراقبة وتحريات.. تحقيقات في اصطدام نقل بسيارة شقيق إيمان العاصي بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة نقل بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي أمام النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات الأولية أثناء استقلال شقيق الفنانة إيمان العاصي سيارته رفقة عدد من أصحابه ومرورهم أمام النادي الأهلي، اصطدمت بهم سيارة نقل من الواجهة، فهشمت مقدمة السيارة وفر قائدها هاربا من مسرح الحادث.

وأضافت التحقيقات أن مستقلي السيارة لم يتعرضوا لأية إصابات، وتعرضت السيارة لتلفيات من الجهة الأمامية نتيجة الاصطدام من المواجهة، فطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، كما طلبت تحريات مباحث قسم الشيخ زايد للكشف عن كواليس وقوع التصادم.