توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
حوادث

كاميرات مراقبة وتحريات.. تحقيقات في اصطدام نقل بسيارة شقيق إيمان العاصي بالشيخ زايد

ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة نقل بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي أمام النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات الأولية أثناء استقلال شقيق الفنانة إيمان العاصي سيارته رفقة عدد من أصحابه ومرورهم أمام النادي الأهلي، اصطدمت بهم سيارة نقل من الواجهة، فهشمت مقدمة السيارة وفر قائدها هاربا من مسرح الحادث.

وأضافت التحقيقات أن مستقلي السيارة لم يتعرضوا لأية إصابات، وتعرضت السيارة لتلفيات من الجهة الأمامية نتيجة الاصطدام من المواجهة، فطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، كما طلبت تحريات مباحث قسم الشيخ زايد للكشف عن كواليس وقوع التصادم. 

النيابة العامة الشيخ زايد اصطدام سيارة نقل بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

تراجع معظم أسواق آسيا وسط ضغط بورصة وول ستريت الامريكية

تراجع معظم أسواق آسيا وسط ضغط بورصة وول ستريت الأمريكية

نتنياهو

نتنياهو : حزب الله يسعى لإعادة تسليح نفسه وبناء بنيته التحتية بدعم إيراني

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين في جامبيا إلى 39 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين في جامبيا إلى 39 قتيلا

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

