ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

انشاء حساب خاص على منصة أبناؤنا في الخارج

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر

سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مؤحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج أثناء عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر وتطبق الشروط والأحكام

تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة

رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدى بصيغة PDF لا يزيد حجمها عن 2 ميجا مع طباعة استمارة التقدم وارفاقها مع أصول المستندات

المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات ابناؤنا في الخارج للاطلاع على رقم الجلوس أو الاطلاع على أي رسائل أو استيفاء لأي مستندات يتم طلبها من ولي الأمر مع متابعة البريد الالكتروني لمشرف الصف في أي استفسارات يطلبها ولي الأمر

في حال تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن ارسال أصول المستتندات السابق رفع نسخة منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطرسيقة المناسبة لطلاب الجدد بالبريد فقط

في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة ، او عدم اتباع شروط التقدم المعلنة ، وتقع المسئولية كاملة على ولي الأمر ويحق للإدارة إلغاء التقدم والامتحان طالما أن الطالب غير مستوفي لشروط وتعليمات التقدم

يتم ارسال طلبات الاسترداد الموجود على المنصة بعد استيفاء جميع البيانات والمرفقات المدونة به فقط على الايميل المخصص للشئون المالية في موعد أقصاه 31 ديسمبر للعام الدراسي الحالي على أن يتم ارفاق جميع ايصالات السداد بطلب الاستراداد ، ويحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناءا على طلب الاسترداد المقدم من ولي الأمر المرسل إلى الشئون المالية بالوزارة

لا يحق لولي الامر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد 31 ديسمبر 2025 وذلك للفصل الدراسي الأول وموعد 30 ابريل 2026 للفصل الدراسي الثاني وموعد 9 يوليو 2026 للدور الثاني حيث تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر

رابط التقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

ويمكن الآن الوصول إلى رابط التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroadreg.emis.gov.eg/