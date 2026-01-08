قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
رياضة

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الأهلي تحفظت ورفضت عرض نادي النجمة السعودي لاستعارة الحارس مصطفى شوبير دون مقابل، مع وجود بند أحقية شراء مقابل مبلغ لا يتخطى 400 ألف دولار.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن العرض وصل إلى الأهلي عبر فاكس دون تحديد قيمة مالية، ما دفع مسؤولي النادي لإجراء اتصال هاتفي للاستفسار عن التفاصيل، ليتم إبلاغهم بأن الاستعارة ستكون مجانية، على أن يتم تفعيل بند الشراء مقابل ما بين 400 إلى 500 ألف دولار.

وأضاف أن هناك رغبة مشتركة بين الأهلي ومصطفى شوبير في رفض العرض، وهو ما تم بالفعل في نفس يوم وصوله، حيث أبلغ الأهلي النادي السعودي بالرفض بشكل رسمي.

بالصور

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

بخصم منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

