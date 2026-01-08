خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الأهلي تحفظت ورفضت عرض نادي النجمة السعودي لاستعارة الحارس مصطفى شوبير دون مقابل، مع وجود بند أحقية شراء مقابل مبلغ لا يتخطى 400 ألف دولار.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن العرض وصل إلى الأهلي عبر فاكس دون تحديد قيمة مالية، ما دفع مسؤولي النادي لإجراء اتصال هاتفي للاستفسار عن التفاصيل، ليتم إبلاغهم بأن الاستعارة ستكون مجانية، على أن يتم تفعيل بند الشراء مقابل ما بين 400 إلى 500 ألف دولار.

وأضاف أن هناك رغبة مشتركة بين الأهلي ومصطفى شوبير في رفض العرض، وهو ما تم بالفعل في نفس يوم وصوله، حيث أبلغ الأهلي النادي السعودي بالرفض بشكل رسمي.