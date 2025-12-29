قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير: هدفنا إسعاد الشعب المصري

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
عبدالحكيم أبو علم

أبدى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، سعادته بالمشاركة في مواجهة أنجولا، اليوم، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وقال مصطفى شوبير: "سعيد بأول مشاركة، إنجاز كبير أفتخر به؛ لأن تمثيل بلدي أحد أحلامي، والقادم أفضل".

وأضاف: "منتخب أنجولا حاول استغلال الفرص المتاحة له، لكننا تماسكنا، وكان يمكننا تقديم أداء أفضل".

وأوضح شوبير: "لا يمكنني القول بأننا سنفوز باللقب، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا ونجتهد؛ من أجل إسعاد الجماهير".

من جهته، قال صلاح محسن، مهاجم المنتخب المصري، إن المواجهة أمام أنجولا كانت صعبة.

وأضاف أن المنافس هاجم بقوة طوال فترات المباراة، لكن منتخب مصر نجح في الخروج بنتيجة التعادل بأداء قوي.

وأشار صلاح محسن إلى أن منتخب مصر لا يخشى مواجهة أي فريق في الأدوار القادمة، متمنيا أن يحالف التوفيق فريقه.

منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا كرة القدم النمغرب المجموعة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الفتح السعودي

الفتح يفوز بهدف على الخليج في الدوري السعودي

محمد صلاح

شعور التأهل في الصدارة.. الفرحة ترافق محمد صلاح عقب تأهل المنتخب المصري في أمم إفريقيا

ممتخب مصر وانجولا

مهيب عبد الهادي يسأل جمهوره عن التوقعات لمنافسات مصر في دور الـ 16

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

المزيد