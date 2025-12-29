مصطفى شوبير: هدفنا إسعاد الشعب المصري

أبدى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، سعادته بالمشاركة في مواجهة أنجولا، اليوم، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وقال مصطفى شوبير: "سعيد بأول مشاركة، إنجاز كبير أفتخر به؛ لأن تمثيل بلدي أحد أحلامي، والقادم أفضل".

وأضاف: "منتخب أنجولا حاول استغلال الفرص المتاحة له، لكننا تماسكنا، وكان يمكننا تقديم أداء أفضل".

وأوضح شوبير: "لا يمكنني القول بأننا سنفوز باللقب، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا ونجتهد؛ من أجل إسعاد الجماهير".

من جهته، قال صلاح محسن، مهاجم المنتخب المصري، إن المواجهة أمام أنجولا كانت صعبة.

وأضاف أن المنافس هاجم بقوة طوال فترات المباراة، لكن منتخب مصر نجح في الخروج بنتيجة التعادل بأداء قوي.

وأشار صلاح محسن إلى أن منتخب مصر لا يخشى مواجهة أي فريق في الأدوار القادمة، متمنيا أن يحالف التوفيق فريقه.