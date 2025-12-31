مصطفى شوبير يستعرض لياقته البدنية

شارك حارس الاهلي مصطفي شوبير جمهوره صورا جديدة من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مصطفي شوبير و هو يستعرض لياقته البدنية من الجيم، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي فاركو يوم 10 يناير المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة ، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن.