عاجل
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البنك الأهلي يوسع نطاقه بـ700 خطوة نحو الشمول.. تفاصيل

أحمد عبد القوى

يواصل البنك الأهلي المصري تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي، من خلال التوسع المدروس في شبكة فروعه على مستوى الجمهورية. ومع وصول عدد الفروع إلى نحو 700 فرع بنهاية العام، يؤكد البنك التزامه الواضح بتقريب الخدمات المصرفية من مختلف فئات المجتمع، وجعل التعامل البنكي أكثر سهولة ويسرًا، دون تمييز جغرافي أو اجتماعي.

ويعكس هذا التوسع حرص البنك الأهلي على الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، سواء في المدن الكبرى أو المحافظات الحدودية أو المناطق الريفية، بما يسهم في دمج شرائح جديدة ضمن المنظومة المصرفية الرسمية. فكل فرع جديد يمثل خطوة عملية نحو تعزيز الوعي المالي، وتشجيع الادخار، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولا يقتصر دور فروع البنك الأهلي على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل تمتد لتشمل حلولًا مالية متطورة وخدمات رقمية حديثة، تواكب احتياجات العملاء المتغيرة وتنسجم مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي. كما يحرص البنك على تطوير كوادره البشرية داخل هذه الفروع لضمان تقديم خدمة متميزة قائمة على الكفاءة والاحترافية.

ويأتي هذا الانتشار الواسع متسقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، حيث يلعب البنك الأهلي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أعمدة الجهاز المصرفي المصري. ومن خلال 700 خطوة ثابتة نحو التوسع، يرسخ البنك الأهلي مكانته كمؤسسة وطنية قريبة من المواطن، واضعًا احتياجاته في صميم أولوياته، ومؤكدًا أن الشمول المالي ليس شعارًا، بل ممارسة واقعية على أرض الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

الكرتونة بـ90 جنيهًا بالمزارع .. انخفاض أسعار الدواجن والبيض والشعبة توضح

أم تهرب بأولادها خوفا من نهاية العالم.. فيديو

مسئولة بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

