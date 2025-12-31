البنك الأهلي يوسع نطاقه بـ700 خطوة نحو الشمول.. تفاصيل

يواصل البنك الأهلي المصري تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي، من خلال التوسع المدروس في شبكة فروعه على مستوى الجمهورية. ومع وصول عدد الفروع إلى نحو 700 فرع بنهاية العام، يؤكد البنك التزامه الواضح بتقريب الخدمات المصرفية من مختلف فئات المجتمع، وجعل التعامل البنكي أكثر سهولة ويسرًا، دون تمييز جغرافي أو اجتماعي.

ويعكس هذا التوسع حرص البنك الأهلي على الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، سواء في المدن الكبرى أو المحافظات الحدودية أو المناطق الريفية، بما يسهم في دمج شرائح جديدة ضمن المنظومة المصرفية الرسمية. فكل فرع جديد يمثل خطوة عملية نحو تعزيز الوعي المالي، وتشجيع الادخار، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولا يقتصر دور فروع البنك الأهلي على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل تمتد لتشمل حلولًا مالية متطورة وخدمات رقمية حديثة، تواكب احتياجات العملاء المتغيرة وتنسجم مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي. كما يحرص البنك على تطوير كوادره البشرية داخل هذه الفروع لضمان تقديم خدمة متميزة قائمة على الكفاءة والاحترافية.

ويأتي هذا الانتشار الواسع متسقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، حيث يلعب البنك الأهلي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أعمدة الجهاز المصرفي المصري. ومن خلال 700 خطوة ثابتة نحو التوسع، يرسخ البنك الأهلي مكانته كمؤسسة وطنية قريبة من المواطن، واضعًا احتياجاته في صميم أولوياته، ومؤكدًا أن الشمول المالي ليس شعارًا، بل ممارسة واقعية على أرض الوطن.