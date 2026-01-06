أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من عروض مصطفي شوبير

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقه العروض المقدمة لحارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير و موقف النادي منها.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر: لا يوجد نية في التفريط في مصطفى شوبير ونسعى لتجديد عقد اللاعب وزيادة راتبه.

وكان قد كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت عن مفاجأة تتعلق بمستقبل حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، مؤكدًا أن نادي النجمة السعودي أرسل خطابًا رسميًا لإدارة الأهلي يطلب فيه الحصول على خدمات الحارس، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي، وفقًا لما سيقرره النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر راديو أون سبورت صحة هذا الخبر، مشيرًا إلى أن العرض السعودي حقيقي بالفعل، وأن مصطفى شوبير يمتلك عرضًا رسميًا من نادي النجمة السعودي.

وأوضح أحمد شوبير أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى إدارة النادي الأهلي بالتشاور مع اللاعب نفسه، مؤكدًا أن أي قرار سيتخذه النادي سيكون محل رضا مصطفى شوبير، سواء بالاستمرار داخل القلعة الحمراء أو خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها من العرض خلال الفترة المقبلة، في ظل دراسة الجوانب الفنية والمالية، وكذلك رؤية الجهاز الفني لمستقبل الحارس مع الفريق.