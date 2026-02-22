الأنبا أكسيوس يرسم 4 كهنة جدد بإيبارشية المنصورة .. صور

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، القداس الإلهي، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة كهنة جدد،

وهم:

- الشماس ماجد رأفت للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في منطقة توريل باسم القس بيمن.

- الشماس مينا عزيز للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية البيضا، باسم القس دوماديوس.



- الشماس ملاك القمص باسيليوس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية كفر يوسف عوض، باسم القس أرسانيوس.

- الشماس بيتر باسم للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في مدينة دكرنس، باسم القس يوساب.