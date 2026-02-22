قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
أخبار البلد

الأنبا أكسيوس يرسم 4 كهنة جدد بإيبارشية المنصورة .. صور

رسامة كهنة جدد
رسامة كهنة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، القداس الإلهي، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة كهنة جدد،

وهم:
- الشماس ماجد رأفت للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في منطقة توريل باسم القس بيمن.
- الشماس مينا عزيز للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية البيضا، باسم القس دوماديوس. 


- الشماس ملاك القمص باسيليوس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية كفر يوسف عوض، باسم القس أرسانيوس.
- الشماس بيتر باسم للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في مدينة دكرنس، باسم القس يوساب.

الأنبا أكسيوس الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة القداس العذراء الكهنة

بدء اكتتاب «سند المواطن» اليوم.. إجراءات مبسطة وعائد ثابت لمدة 18 شهرًا

بدء اكتتاب «سند المواطن» اليوم.. إجراءات مبسطة وعائد ثابت لمدة 18 شهرًا

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

