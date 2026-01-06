قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
عرض سعودي لمصطفى شوبير.. تعرف على موقف الأهلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسراء أشرف

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت عن مفاجأة تتعلق بمستقبل حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، مؤكدًا أن نادي النجمة السعودي أرسل خطابًا رسميًا لإدارة الأهلي يطلب فيه الحصول على خدمات الحارس، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي، وفقًا لما سيقرره النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر راديو أون سبورت صحة هذا الخبر، مشيرًا إلى أن العرض السعودي حقيقي بالفعل، وأن مصطفى شوبير يمتلك عرضًا رسميًا من نادي النجمة السعودي.

وأوضح أحمد شوبير أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى إدارة النادي الأهلي بالتشاور مع اللاعب نفسه، مؤكدًا أن أي قرار سيتخذه النادي سيكون محل رضا مصطفى شوبير، سواء بالاستمرار داخل القلعة الحمراء أو خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها من العرض خلال الفترة المقبلة، في ظل دراسة الجوانب الفنية والمالية، وكذلك رؤية الجهاز الفني لمستقبل الحارس مع الفريق.

