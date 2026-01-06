يمتلك 3 عروض.. أحمد شوبير: أفشة يدرس الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، في دراسة إمكانية الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن هذا التوجه لم يكن موجوداً في السابق لكنه أصبح مطروحاً حالياً بعد تطورات جديدة.

شوبير: أفشة يدرس الرحيل عن الأهلي

وأشار شوبير، خلال حديثه لإذاعة "أون سبورت"، إلى أن أفشة تلقى عدداً من العروض من أندية محلية أبرزها سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي، موضحاً أن اللاعب سيبحث مع إدارة الأهلي العرض الأنسب له سواء للانتقال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر أو موسم كامل.

وأوضح الإعلامي أن أفشة يشعر بأن فرص مشاركته في المباريات ستقل تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، وهو ما دفعه للتفكير في الانتقال إلى نادٍ آخر يضمن له وقت لعب أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير أن اللاعب يدرس خطواته حالياً بعناية، مع التركيز على تحقيق أفضل استفادة له من ناحية المشاركة والفرص الفنية في النادي الجديد.