من مدرجات الفراعنة.. لافتة «وحشتنا يا رفعت» تخطف الأنظار في مباراة مصر وبنين

شهدت مدرجات مباراة منتخب مصر أمام بنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، لقطة إنسانية لافتة بعدما رفع أحد المشجعين المصريين لافتة كتب عليها: «وحشتنا يا رفعت»، في رسالة مؤثرة أعادت اسم اللاعب الراحل إلى الواجهة وسط أجواء الحماس الكروي.

اللافتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير داخل الملعب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تعبيرًا صادقًا عن وفاء الجمهور المصري لنجومه الذين تركوا أثرًا كبيرًا داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ورسالة تؤكد أن الذاكرة الجماهيرية لا تنسى من أحبته.

تأهل منتخب مصر لدور الثمانية

وجاءت هذه اللفتة الإنسانية ، في توقيت حساس من البطولة، تزامنًا مع تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية بعد فوزه على بنين، لتضيف بعدًا عاطفيًا للمشهد، وتؤكد أن كرة القدم لا تقتصر فقط على الأهداف والنتائج، بل تحمل بين طياتها مشاعر وذكريات لا تغيب عن قلوب الجماهير.

فوز منتخب مصر على بنين

نجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1 فى وقتها الاصلي، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.