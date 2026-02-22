داليا مصطفى تتألق في روج أسود بدور إنساني مؤثر يقود تصاعد الأحداث

تتألق الفنانة داليا مصطفى في مسلسل «روج أسود» من خلال دور محوري ومؤثر يجدد تأكيد مكانتها كواحدة من أهم نجمات الدراما الاجتماعية، حيث تجسد شخصية «ليلى»، المرأة التي تتعرض للخيانة الزوجية، لتبدأ بعدها رحلة شائكة من الصراعات النفسية والاجتماعية قبل الطلاق وبعده، في معالجة درامية جريئة تناقش مرحلة شديدة الحساسية في حياة المرأة.

وتقدم داليا مصطفى الشخصية بعمق كبير وحس إنساني واضح، فتنجح في نقل التحولات التي تمر بها «ليلى» من لحظات الانكسار والصدمة إلى استعادة القوة والقدرة على المواجهة، لتصبح الشخصية أحد أهم محركات الأحداث داخل العمل.

وتعتمد داليا في أدائها على التفاصيل الدقيقة في تعبيرات الوجه ولغة الجسد، ما منح الدور مصداقية عالية وجعل الجمهور يتفاعل مع معاناة البطلة وتطوراتها لحظة بلحظة.

قنوات العرض

مسلسل «روج أسود» يُعرض خلال شهر رمضان 2026 عبر شاشات قناة النهار، والنهار دراما، وقناة المحور.

العمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويتكون من 30 حلقة، في إطار اجتماعي يناقش قضايا المرأة والعلاقات الأسرية برؤية معاصرة تعكس واقعًا يعيشه الكثيرون.