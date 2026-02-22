في رابع أيام شهر رمضان .. أولاد الراعي الحصان الأسود وبتصدر المنافسة

في رابع ايام شهر رمضان تصدر مسلسل اولاد الراعي مؤشرات البحث علي جوجل كما مسلسل اولاد الراعي بتصدر مسلسلات الاكثر مشاهدة في مصر علي واتش ات كما حصد المركز الاول في الجزائر علي ابليكشن ابو ظي تي في كما تصدر ترند رقم ٢ في مصر علي منصه ستارز بلاي كما حقق المسلسل تفاعلا كبيرا بين الجمهور والنقاد .

مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت والمسلسل قصة ريمون مقار وتاليف محمود وخالد شكري و مينا بياوي وطه زغلول واخراج محمود كامل.

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.

ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.