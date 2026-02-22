مرام علي: اعتذرت عن مسلسل مع المخرجة كاملة أبوذكري بسبب "عروس بيروت"

قالت الفنانة السورية مرام علي، إنها اعتذرت عن المشاركة في عمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري من أجل المشاركة في مسلسل «عروس بيروت»، مضيفة: «أتمنى أشتغل مع المخرجة، وتواصلنا وشوفتها في مصر، واعتذرت عن المشاركة من أجل المشاركة في الجزء التاني من عروس بيروت».

وشددت مرام على، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، علي أنها مهتمة بشغلها ونفسها بشكل كبير، مؤكدة أنها لا تنتقم من أي شخص لأن ذلك «يأخذ من الوقت»، مشيرة إلى أنها تفضل التركيز على العمل بدلًا من الدخول في مواجهات مع أي شخص يوجّه لها انتقادات.

وكشفت مرام على عن تعرضها لحملات من الانتقادات والحروب والمنافسات، قائلة: «كنت في مسلسل وجهزت نفسي للتصوير، وبعد عشرين يوم قرأت خبر ببدء التصوير ولم يكن لدي أي مشاهد، وتواصلت مع المخرج قالي نسيت أعتذرلك وجبت فنانة مكانك.. هي وجهة نظر مخرج أو منتج أو ظروف».

ونوهت مرام على بأنه من الممكن ألا تكون الفنانة التي شاركت في العمل هي السبب في التخلي عنها، موضحة أن الأمر قد يرتبط بوجهة نظر المخرج في الاختيار، مضيفة: «أنا مبحبش الحرب من هذا النوع، والساحة تسع الجميع، والأفضل ظهور وجوه جديدة».