الحاج ناجي للإعلامي عمرو الليثي: الفِلاحة كلها خير ولابد من الإخلاص والتضحية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي، اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نلتقي يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.

وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس، علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، بالحاج ناجي الذي عاش قصة كفاح مشرفة.

وقال الحاج ناجي: انا لي حكاية مع الزراعة ترجع الي الثمانينات من القرن الماضي حيث اتفقت مع عدد من المهتمين بالزراعة ، وبدأنا نستصلح الأرض وكانت صحراء لا يوجد بها اي شئ وأرض بور وارتفاعات كبيرة جدا بداخلها ، وكنا ناخذ المياه عن طريق ماكينات ري من الترعة الموجودة في المكان ونظل نسوي في الارض حتي تكون صالحة للزراعة، وكنا بنام في الارض لفترات طويلة.

وأضاف قائلًا: دخلنا في مرحلة جديدة وهي ضرورة استخدام طريقة الري بالخراطيم بدلا من الري عن طريق الترع ، وهنا توجهت الي البنك الزراعي واخذت قرض حتي يساعدني علي تغيير طريقة الري وبالفعل وجدتهم يدعمونني ويساعدوني.

وتابع: بالفعل اشتريت كافة مستلزمات الري وبدأت عجلة الزراعة تتحرك ، واستطعت امتلاك ١٠ فدادين من الارض والحمد لله لدي أولاد مؤهلات عليا وأحفاد أطباء ويومي يبدأ في الارض من بعد اذان الفجر.

واشار الي ان الزراعة تحتاج الصبر والعلم والمال وانا راضي بما يقسمه الله لي واجتهد وحياتي تغيرت بعد نجاحي في الزراعة ، واختتم بان الفلاح المصري هو الجندي المجهول وفي كل الظروف يعمل وينتج

ووجه النصيحة الي اي فلاح بان يكافح ويخلص في عمله، وكلما اخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير ولابد من الإخلاص والتضحية.

يذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.