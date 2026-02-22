شوبير ولا مدحت شلبي في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه

أكد الإعلامي سيف زاهر تقديره الكبير للإعلاميين أحمد شوبير ومدحت شلبي، مشيرًا إلى أنهما يمثلان مدرسة خاصة في الإعلام الرياضي.

وقال سيف زاهر، خلال لقاءه في برنامج «أسرار» على شاشة النهار، "سيف زاهر : أحمد شوبير و مدحت شلبي في حته تانيه و مكان تاني لوحدهم، الناس دي كان ليا الشرف اني اشتغل معاهم و اتعلم منهم بكل تأكيد، و اشتغلت مع الكابتن مدحت شلبي خمس سنين من أفضل خمس سنين في حياتي، اللي يعجبني في كابتن مدحت شلبي انه عارف قيمة نفسه كويس و المكانه بتاعته في الإعلام كبيرة.

واضاف" أن لكل تجربة خصائصها التي أضافت له خبرة ومهارة كبيرة، موضحًا أن أسلوب مدحت شلبي يتسم بالهدوء، بينما مدرسة أحمد شوبير تعتمد على الإثارة والمنافسة، قائلاً: «لو أنا مكان المشاهد وعايز سخونة في الطرح هلاقي عند شوبير عركة وخناقة شغالة».