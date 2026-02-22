قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير ولا مدحت شلبي في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه

شوبير ومدحت شلبي
شوبير ومدحت شلبي
محمد بدران   -  
يارا أمين

أكد الإعلامي سيف زاهر تقديره الكبير للإعلاميين أحمد شوبير ومدحت شلبي، مشيرًا إلى أنهما يمثلان مدرسة خاصة في الإعلام الرياضي.

وقال سيف زاهر، خلال لقاءه في برنامج «أسرار» على شاشة النهار،  "سيف زاهر : أحمد شوبير و مدحت شلبي في حته تانيه و مكان تاني لوحدهم، الناس دي كان ليا الشرف اني اشتغل معاهم و اتعلم منهم بكل تأكيد، و اشتغلت مع الكابتن مدحت شلبي خمس سنين من أفضل خمس سنين في حياتي، اللي يعجبني في كابتن مدحت شلبي انه عارف قيمة نفسه كويس و المكانه بتاعته في الإعلام كبيرة.

واضاف" أن لكل تجربة خصائصها التي أضافت له خبرة ومهارة كبيرة، موضحًا أن أسلوب مدحت شلبي يتسم بالهدوء، بينما مدرسة أحمد شوبير تعتمد على الإثارة والمنافسة، قائلاً: «لو أنا مكان المشاهد وعايز سخونة في الطرح هلاقي عند شوبير عركة وخناقة شغالة».

سيف زاهر أحمد شوبير مدحت شلبي برنامج «أسرار» شاشة النهار

