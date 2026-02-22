مسلسل المصيدة الحلقة 5.. حنان مطاوع تكمل خطتها فى النصب على خالد سليم

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 5 تطورات مثيرة فى الاحداث حيث ذهبت فريدة “حنان مطاوع” الى منزل ياسين “خالد سليم” لتكمل خطتها غى النصب عليه للاستلاء على أمواله.

بينما سلوى خطاب تقرر العود الى منزلها وترك منزل حنان مطاوع فى المقابل شناوي شقيق حنان مطاوع يقرر الخروج خارج المنزل.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.