سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
رياضة

الإعلانات بدل زيادة العقود.. الأهلي يتحرك لإقناع الشحات وعبد القادر

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الاهلي وفرت عقدي إعلانات لحسين الشحات وأحمد عبد القادر، في إطار خطة تحفيزية لإقناعهما بتجديد عقودهما خلال الفترة المقبلة، دون الدخول في مزايدات مالية جديدة على الرواتب.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن أحد الإعلانات يتم بثه حاليًا، على أن يتم بث الإعلان الثاني خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الأهلي لتعويض اللاعبين ماليًا بعيدًا عن تعديل قيمة العقود الأساسية.

وشدد على أن النادي لن يتقدم بعروض مالية جديدة للتجديد، في ظل تمسك حسين الشحات برفض عرض التجديد بقيمة 25 مليون جنيه، وكذلك رفض أحمد عبد القادر عرض الـ17 مليون جنيه، ما يُبقي ملف التجديد معلقًا في انتظار حسم موقف الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، بدأ أحمد عبد القادر المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، بينما يعاني مصطفى العش من شد في العضلة الأمامية، وسيغيب مبدئيًا لمدة 3 أسابيع.

الاهلي اخبار الرياضة صفقات الاهلي دورى نايل

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

