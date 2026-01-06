الإعلانات بدل زيادة العقود.. الأهلي يتحرك لإقناع الشحات وعبد القادر

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الاهلي وفرت عقدي إعلانات لحسين الشحات وأحمد عبد القادر، في إطار خطة تحفيزية لإقناعهما بتجديد عقودهما خلال الفترة المقبلة، دون الدخول في مزايدات مالية جديدة على الرواتب.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن أحد الإعلانات يتم بثه حاليًا، على أن يتم بث الإعلان الثاني خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الأهلي لتعويض اللاعبين ماليًا بعيدًا عن تعديل قيمة العقود الأساسية.

وشدد على أن النادي لن يتقدم بعروض مالية جديدة للتجديد، في ظل تمسك حسين الشحات برفض عرض التجديد بقيمة 25 مليون جنيه، وكذلك رفض أحمد عبد القادر عرض الـ17 مليون جنيه، ما يُبقي ملف التجديد معلقًا في انتظار حسم موقف الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، بدأ أحمد عبد القادر المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، بينما يعاني مصطفى العش من شد في العضلة الأمامية، وسيغيب مبدئيًا لمدة 3 أسابيع.