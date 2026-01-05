خاص | بيراميدز يدخل فى صفقة الأهلي المنتظرة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن إقتراب صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الشتوي الحالى.

وأكد المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن مسئولى بيراميدز دخلو فى مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي بتروجيت لضم مدافع الفريق البترولي.

وشدد المصدر ، على أن دخول إدارة النادي لضم هادي رياض لحاجه الفريق له وليس لمنعه للانتقال للنادي الأهلي.

وتابع المصدر: مسئولى بتروجيت أبلغونا بأن النادي الأهلي عرض 30 مليون جنيه ورفضنا تلك العرض.

واختتم المصدر تصريحاته، أن مسئولى بيراميدز عرضوا أكثر من عرض النادي الأهلي وننتظر رد مسئولى بيراميدز.