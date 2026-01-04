خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص

اقترب مسئولو الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز “محمود دونجا" و"عبد الرحمن جودة"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ لتدعيم صفوف زعيم الثغر.

وتحدث مسئولو الاتحاد السكندري، مع مسئولي بيراميدز بصفة رسمية؛ من أجل الحصول على خدمات ثنائي الفريق على سبيل الإعارة.

وعلم “صدى البلد” عن تعثر المفاوضات بشأن المقابل المادي، حيث يرغب مسئولو الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز (دون مقابل)، فيما يرفض مسئولو النادي السماوي رحيل اللاعبين دون أي مقابل.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وأحرز هدف المباراة الوحيد زياد شاكر في الدقيقة 90.

وخاض بيراميدز، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي – مروان عصام – عبد الله بدير – يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا – عمر عبد العظيم – أدهم نبيل – حمزة علي – حسن طارق

خط الهجوم: زياد نواوي