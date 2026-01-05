مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الساعات الماضية شهدت مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، وأحد المسئولين البارزين داخل القلعة البيضاء، وذلك بعد تزايد الحديث عن اهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن خلال المكالمة، أكد ناصر ماهر احترامه الكامل لتعاقده مع الزمالك، مشددًا على أن تركيزه في المرحلة الحالية منصب مع الفريق الأبيض، موضحًا أنه سبق وتلقى عرضًا من بيراميدز قبل انضمامه للزمالك، إلا أنه فضّل وقتها ارتداء القميص الأبيض.

وفي المقابل، لم يُغلق اللاعب الباب أمام أي تطورات مستقبلية، حيث شدد على أن حسم موقفه النهائي يظل مرتبطًا برؤية نادي الزمالك، خاصة في ظل وجود رغبة قوية من جانب الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز في ضمه.

وينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول عرض رسمي من بيراميدز لدراسته، وفي حال كان العرض مناسبًا من الناحية المالية، سيتم التعامل معه وفق مصلحة النادي، دون وجود قرار نهائي حتى الآن.