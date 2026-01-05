شاهد.. النسخة الأصلية من كأس العالم 2026 من داخل النادي الأهلي

شارك الإعلامي أحمد شوبير للنسخة الأصلية من من كأس العالم 2026 من داخل النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



أسدل الستار على الزيارة الرسمية لنسخة الأصلية لكأس العالم إلى مقر النادي الأهلي، ضمن محطاته في الجولة العالمية التي تسبق انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في حدث استثنائي خطف أنظار منظومة القلعة الحمراء.

كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي

حل النجم الإيطالي الكبير فابيو كانافارو ضيفًا على الأهلي، حيث رافق مجسم الكأس خلال جولته داخل النادي، وسط اهتمام واسع من لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث المميز.

وشهد ملعب مختار التتش تنظيم فعالية خاصة، تم خلالها التقاط صور تذكارية جمعت كأس العالم بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني توروب، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق أثناء المران، لتوثيق لحظات استثنائية داخل أسوار النادي.