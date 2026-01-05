قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد.. النسخة الأصلية من كأس العالم 2026 من داخل النادي الأهلي

علا محمد

شارك الإعلامي أحمد شوبير للنسخة الأصلية من من كأس العالم 2026 من داخل النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

أسدل الستار على الزيارة الرسمية لنسخة الأصلية لكأس العالم إلى مقر النادي الأهلي، ضمن محطاته في الجولة العالمية التي تسبق انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في حدث استثنائي خطف أنظار منظومة القلعة الحمراء.

كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي
حل النجم الإيطالي الكبير فابيو كانافارو ضيفًا على الأهلي، حيث رافق مجسم الكأس خلال جولته داخل النادي، وسط اهتمام واسع من لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث المميز.

وشهد ملعب مختار التتش تنظيم فعالية خاصة، تم خلالها التقاط صور تذكارية جمعت كأس العالم بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني توروب، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق أثناء المران، لتوثيق لحظات استثنائية داخل أسوار النادي.

الإعلامي احمد شوبير شوبير كأس العالم 2026 الأهلي منافسات كأس العالم 2026 كأس العالم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

