محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
صلاح يبصم على ثلاثية منتخب مصر أمام بنين ..الفراعنة إلى دور الـ8
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
منطقة الجزاء بقت حصن النجاة.. المستكاوي يعلق على أداء منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
برلمان الـ15 حزبا.. خريطة جديدة لمجلس النواب بعد انتخابات 2025
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني، عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف إستاد هيئة قناة السويس مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة بعد قليل فى الجولة الخامسة بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: أحمد النادري، محمد فتحي، محمد إبراهيم

خط الهجوم: يسري وحيد، أحمد ياسر ريان، ياو أنور


ويجلس على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كل من: أحمد طارق سليمان، محمود عماد، أحمد متعب، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، أمير مدحت، محمد بن شرقي، أحمد أمين أوفا، مصطفى شلبي.

محافظة دمياط

غلق 5 منشآت صحية مخالفة للترخيص بدمياط

محافظة دمياط

تعرف على أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بدمياط

محافظة دمياط

ضبط 90 مخالفة جراء حملات تموينية على المخابز والأسواق بدمياط

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

