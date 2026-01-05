تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني، عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف إستاد هيئة قناة السويس مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة بعد قليل فى الجولة الخامسة بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: أحمد النادري، محمد فتحي، محمد إبراهيم

خط الهجوم: يسري وحيد، أحمد ياسر ريان، ياو أنور



ويجلس على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كل من: أحمد طارق سليمان، محمود عماد، أحمد متعب، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، أمير مدحت، محمد بن شرقي، أحمد أمين أوفا، مصطفى شلبي.