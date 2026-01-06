النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي النجمة السعودي تقدّم بطلب رسمي إلى النادي الأهلي من أجل استعارة مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل المستويات القوية التي يقدمها اللاعب مؤخرًا.

سيف زاهر: عرض رسمي وصل إلى الأهلي

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته في برنامج «ملعب أون» المذاع على قناة أون سبورت، إن مصطفى شوبير بات محط أنظار عدد من الأندية داخل وخارج مصر، بعدما أثبت جدارته في المباريات التي شارك بها مع الأهلي. وأوضح أن نادي النجمة السعودي أرسل عرضًا رسميًا لإدارة القلعة الحمراء من أجل التعاقد مع الحارس على سبيل الإعارة.

تألق لافت يرفع أسهم شوبير

وشدد زاهر على أن شوبير قدّم أداءً مميزًا خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى التركيز أو رد الفعل السريع، ما جعله واحدًا من أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية حاليًا. هذا التألق ساهم في زيادة قيمته الفنية، ودفع العديد من الأندية لمحاولة الظفر بخدماته.

عقد ممتد مع الأهلي حتى 2027

ويرتبط مصطفى شوبير بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى صيف عام 2027، وهو ما يمنح إدارة النادي مساحة أكبر لدراسة العرض السعودي بعناية، سواء بالموافقة أو الرفض، بما يخدم مصلحة الفريق واللاعب في الوقت نفسه.

انضمام للمنتخب الوطني بعد تألقه

ونتيجة لمستواه المميز مع الأهلي، انضم مصطفى شوبير مؤخرًا إلى صفوف المنتخب الوطني، ليؤكد أحقيته بالتواجد على الساحة الدولية. ويُعد هذا الانضمام شهادة ثقة جديدة في قدراته الفنية والبدنية.

مطالب بمنحه الفرصة كاملة مع الأهلي

في المقابل، يرى عدد كبير من جماهير الأهلي والمحللين أن مصطفى شوبير يستحق الحصول على فرصة كاملة لحراسة مرمى الفريق بشكل أساسي، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه كلما سنحت له الفرصة، وهو ما يضع إدارة النادي أمام قرار مهم خلال الفترة المقبلة



