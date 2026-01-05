حمزة عبد الكريم يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام لبرشلونة

يغادر حمزة عبدالكريم إلى إسبانيا خلال أيام بعدما جدد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم واحد إضافة إلى الموسم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.

الإتفاق الذي تم بين النادي الأهلي وفريق برشلونة الإسباني ينص على حصوله على مقابل مبدئي 1.5 مليون يورو مع امتيازات تصل إلى 5 ملايين يورو.

وقام النادي الأهلي بتجديد عقد حمزة عبدالكريم لمدة موسم إضافي ووضع بنودًا مرتبطة بنسبة مشاركته مع الفريق الأول لبرشلونة.

تدريبات الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي وفاركو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.



كان ييس توروب قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب الأخيرة، على أن يعود الفريق اليوم لبدء الاستعدادات الفنية والبدنية للمباراة المقبلة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأول مساء اليوم على ملعب مختار التتش، إيذانًا ببدء مرحلة الإعداد لمواجهة فاركو، سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر.