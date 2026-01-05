غلق 7 محطات مياه أهلية غير المرخصة بأشمون في المنوفية

شنت الوحدة المحلية بطهواى في مركز أشمون في محافظة المنوفية بالاشتراك مع نقطة شرطة كفر الطراينه ومسئولي التنظيم بالوحدة المحلية بطهواي تنفيذ عدد 7 قرارات غلق لمحطات مياه أهلية غير مرخصة.

وذلك تنفيذا لقرارات الغلق الصادرة من الشئون القانونية بمجلس مدينة أشمون.

كما تم بالوحدة المحلية بساقية أبو شعرة متابعة تنفيذ قرارات الغلق لمحطات المياة الأهلية غير المرخصة بدائرة الوحدة المحلية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، على استمرار متابعة الأعمال بأشمون وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.