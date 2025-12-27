قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أشاد حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي مصطفي شوبير بـ أداء اللاعب محمد صلاح.

محمد صلاح

وقال مصطفى شوبير ، بعد التأهل إلي دور الـ 16 في تصريحات إذاعيه: “صلاح ملهم للمصريين.. ونحن الاعظم في إفريقيا.. وهدفنا التتويج باللقب”.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات دور المجموعات بـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي دور الـ 16 فى بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما حقق فوزين أمام نظيره زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

ونجح محمد صلاح، في تسجبل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب جنوب إفريقيا لتصبح النتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وسجل محمد صلاح الهدف في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 11 مرر محمد هاني كرة عرضية أرضية لمحمد صلاح ولكن لم يستطع اللحاق بها في أخطر فرص اللقاء لتمر بسلام على منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 19 نفذ عمر مرموش ركلة حرة على جانب منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام 3 لاعبين من منتخب مصر أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 نفذ عمر مرموش لركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى في كرة خطيرة لمنتخب مصر كادت ان تعلن عن الهدف الأول.

وهدد لايلي فوستر لاعب منتخب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى حارس منتخب الفراعنة، بعدما استحوذ على الكرة وسددها وتصدى لها الحارس فى الدقيقة 29 من عمر المباراة

محمد صلاح الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

الصومال

وزير الإعلام الصومالي: نرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

صورة ارشيفية

الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره

صورة أرشيفية

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية وترفض أى إجراءات أحادية

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد