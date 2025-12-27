كأس أمم إفريقيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا

يواصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم السبت لمواجهة نظيره منتخب أنجولا فى ختام دور المجموعات بـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويسعي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا.

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة الجزائرية الأرضية والمغربية الرياضية مباراة منتخب مصر وأنجولا فى كأس أمم إفريقيا.