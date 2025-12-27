قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايلاند وكمبوديا يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025
أيتن عامر ترد على منتقدي تعدد الزوجات : حق شرعي للرجل
ما هو دعاء اليوم السابع من رجب؟.. 6 كلمات تجبرك جبرا يتعجب له الخلق
النوم والمكيف والعادي.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 27-12-2025
مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار شمال غرب العاصمة الأمريكية
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة
حزن وحسرة.. لحظة خروج مدرب جنوب إفريقيا من الاستاد بعد الهزيمة من مصر|فيديو
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية والمصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الأنجولي، ضمن منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من أقوى منتخبات القارة السمراء.


 


 

توقيت مباراة مصر وأنجولا

يستعد منتخب الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، يسعى من خلالها إلى استعادة هيبته القارية والعودة إلى منصة التتويج من جديد، عبر إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه، بعدما توقف رصيده عند 7 بطولات قارية. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في طي صفحة الإخفاقات السابقة، خاصة بعد خسارة نهائي نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال، في لحظات مؤلمة لا تزال عالقة في أذهان الجماهير.

أرقام قياسية وتاريخ مشرف

يمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، ليبقى الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة. ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بـ4 بطولات. ويسعى الفراعنة خلال النسخة الحالية إلى تعزيز هذا الرقم القياسي وتأكيد زعامتهم للقارة الأفريقية.
 

أهمية مواجهة أنجولا

تمثل مباراة أنجولا اختبارًا مهمًا لمنتخب مصر، ليس فقط من أجل حصد النقاط، ولكن لاكتساب المزيد من الثقة والاستقرار الفني قبل الدخول في مراحل الحسم، وسط دعم جماهيري كبير وآمال عريضة بتحقيق اللقب الغائب


 

