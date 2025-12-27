شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2025، لحظة مثيرة للجدل بين التوأم حسام وإبراهيم، ومدرب منتخب جنوب إفريقيا.

وقع الخلاف بعد إحدى اللقطات المثيرة في الشوط الثاني من المباراة، عندما تدخل مدرب منتخب جنوب إفريقيا بشكل استفزازي تجاه التوأم المصري أثناء تحركات اللاعبين في الملعب. لم يتوانى حسام وإبراهيم عن الرد على هذا التصرف، ما أدى إلى مشادة كلامية حادة على أرض الملعب أمام أعين الجماهير.

سرعان ما تدخل حكم المباراة لتهدئة الأوضاع، محاولًا الفصل بين اللاعبين والمدرب. شهدت اللقطة تدافعًا من لاعبي الفريقين، لكن سرعان ما تم تهدئة الأمور دون اللجوء إلى البطاقة الحمراء أو الطرد.

أثارت المشادة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لما قام به التوأم دفاعًا عن النفس، ومنتقد للتصرف الذي وصفه البعض بالمبالغ فيه.

أكد الإعلام المصري أن التوأم حسام وإبراهيم تصرفا بشكل طبيعي دفاعًا عن شرف الفريق الوطني، مشددين على أن رد الفعل جاء بعد استفزاز متكرر من جانب مدرب منتخب جنوب إفريقيا خلال المباراة.

تعد هذه الواقعة مؤشرًا على حدة المنافسة في البطولة، وحرص اللاعبين على الدفاع عن سمعة المنتخب المصري في كل لحظة داخل أرض الملعب، وهو ما يعكس الروح القتالية للفريق.

رغم الخلاف الذي وقع، انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا، مما أعطى اللاعبين مزيدًا من الثقة في مواجهة الأدوار القادمة. المشادة بين التوأم والمدرب لن تؤثر على الأداء الجماعي للفراعنة، لكنها تركت ذكرى مثيرة على منصات التواصل الرياضي