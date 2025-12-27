علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

احتفل الفنان محمود البزاوي بفوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة.

محمود الزاوي

نشر البزاوي مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام" ظهر خلاله وهو يرقص فرحا بتأهل المنتخب المصري وكتب: "فرحة صعود المنتخب دور الـ 16".

وكانت قد أثارت تصريحات البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، الجدل، عقب الخسارة من منتخب مصر 1-0، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حول حقيقة إخباره من محمد صلاح بأن ركلة الجزاء المحتسبة لمنتخب مصر غير صحيحة.

أعرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن غضبه الشديد من قرارات التحكيم عقب خسارة فريقه أمام منتخب مصر بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، معتبرًا أن ما حدث داخل الملعب يتعارض تمامًا مع التعليمات التي تلقاها المدربون قبل انطلاق البطولة.

شرح كل ما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء

وقال بروس، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا شارك في اجتماعات مطولة مع لجنة الحكام قبل انطلاق البطولة، تم خلالها شرح كل ما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء وحالات الطرد، مؤكدًا أن ما شاهده في مباراة مصر لا يتماشى مع تلك التوضيحات.

وأوضح أن الاجتماعات استمرت نحو 45 دقيقة، تم خلالها التأكيد على معايير واضحة في التعامل مع لمس الكرة لليد والاحتكاكات داخل منطقة الجزاء، وهو ما لم يُطبق في اللقاء.

حديثه مع محمد صلاح

وكشف مدرب البافانا بافانا عن حديث دار بينه وبين محمد صلاح عقب المباراة، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر أقر، حسب روايته، بعدم صحة ركلة الجزاء التي سجل منها هدف اللقاء، مؤكدًا أن احتسابها كان أمرًا غريبًا للغاية، على حد وصفه.

وأضاف بروس أن لجنة الحكام شددت قبل البطولة على أن أي امتداد للذراع خارج الجسد داخل منطقة الجزاء يُحتسب ركلة جزاء دون تردد، وهو ما اعتبره لم يُطبق في إحدى اللقطات التي كان بطلها ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن الحكم تجاهل الحالة تمامًا، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على ازدواجية المعايير في إدارة المباراة.