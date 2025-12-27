قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. اليوم
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح
صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها.. طريقك لتفريج الكرب
سعر عيار 24 اليوم 27-12-2025
مادورو : أمريكا لن تنجح في سرقة موارد فنزويلا الطبيعية
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
رياضة

فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال

منتخب مصر
رباب الهواري

قال أمادو فلافيو نجم الأهلي ولاعب منتخب أنجولا السابق إلى أن منتخب مصر يمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن الفراعنة لديهم القدرة على حسم اللقب الإفريقي.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc:"حظوظ أنجولا صعبة بكل تأكيد، والمنافسة صعبة، ولكن لدينا فرصة ويجب علينا التركيز في إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وتابع: "حسم منتخب الفراعنة الصدارة مبكرًا لن يخفف الضغوط على أنجولا لأن مصر تمتلك العديد من النجوم".

وأكمل: "لو قرر حسام حسن المدير الفني للفراعنة إراحة بعض النجوم فهذا لن يؤثر، فبدلاء مصر أيضا نجوم، ويمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، حتى لو لم يكونوا أوروبيين فهم نجوم في أنديتهم".

واختتم: "منتخب مصر مرشح للقب، والفراعنة لديهم القوة وقادرين على تحقيق الفوز، وكذلك المغرب والسنغال، ومن الصعب ترشيح المباراة النهائية ولكني أتوقعها بين مصر والسنغال".

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية اخبار منتخب مصر

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

