فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال

قال أمادو فلافيو نجم الأهلي ولاعب منتخب أنجولا السابق إلى أن منتخب مصر يمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن الفراعنة لديهم القدرة على حسم اللقب الإفريقي.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc:"حظوظ أنجولا صعبة بكل تأكيد، والمنافسة صعبة، ولكن لدينا فرصة ويجب علينا التركيز في إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وتابع: "حسم منتخب الفراعنة الصدارة مبكرًا لن يخفف الضغوط على أنجولا لأن مصر تمتلك العديد من النجوم".

وأكمل: "لو قرر حسام حسن المدير الفني للفراعنة إراحة بعض النجوم فهذا لن يؤثر، فبدلاء مصر أيضا نجوم، ويمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، حتى لو لم يكونوا أوروبيين فهم نجوم في أنديتهم".

واختتم: "منتخب مصر مرشح للقب، والفراعنة لديهم القوة وقادرين على تحقيق الفوز، وكذلك المغرب والسنغال، ومن الصعب ترشيح المباراة النهائية ولكني أتوقعها بين مصر والسنغال".