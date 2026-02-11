قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات تموينية مكثفة بأسواق دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

 شنت إدارة التموين بدمياط حملات تموينية وذلك تنفيذا للتوجيهات المباشرة بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه داخل نطاق المحافظة

تكثيف رقابة المخابز لضبط جودة الرغيف المدعم وتسير هذه الحملات وفقا لتعليمات  الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط وتحت اشراف  مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط لضمان تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات المعتمدة ويتم العمل داخل المخابز من خلال متابعة عمليات إنتاج الخبز وضبط وزن الرغيف ومراجعة السجلات الاساسية لضمان التزام المنشآت التموينية بالقواعد المقررة.

وتكشف الجهود الرقابية الاخيرة عن تحرير خمسة محاضر داخل المخابز منها ثلاثة محاضر نقص وزن تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين ومحضر لعدم وجود سجل زيارات رسمي ومحضر اخر لعدم وجود قائمة تشتغل مما يؤكد استمرار المتابعة الدقيقة داخل هذا القطاع الحيوي

وتستمر المديرية في رفع مستوى الانضباط من خلال توعية اصحاب المخابز بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الانتاج وجودة الرغيف المدعم محذرة من تكرار المخالفات التي قد تؤدي الى اتخاذ اجراءات اشد لضمان حماية منظومة الدعم

متابعة دقيقة لاسواق دمياط لمنع الغش والتلاعب بالاسعار
وتشهد الاسواق تنفيذ حملات واسعة تستهدف ضبط المخالفات التموينية المرتبطة بعدم اعلان الاسعار او غياب الشهادات الصحية ويتم تعزيز الدور الرقابي عبر متابعة المحال التجارية والتحقق من التزامها بالعرض الواضح للاسعار بما يضمن حق المستهلك في المعرفة الكاملة قبل الشراء وقد اسفرت الحملة عن تحرير تسعة عشر محضرا لعدم اعلان الاسعار داخل منافذ البيع

وتشمل الجهود ايضا متابعة الشهادات الصحية للعاملين داخل المنشآت الغذائية وتم تحرير ثمانية محاضر لعدم وجود شهادات صحية بالاضافة الى اربعة محاضر تشغيل عمالة بدون شهادات صحية وهو ما يمثل خطرا مباشرا على سلامة الغذاء

وتضبط الحملات كذلك مخالفة عرض لحوم مكشوفة دون تطبيق الاشتراطات الصحية مما يعرض المواطنين لمخاطر كبيرة وتم تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة لتأكيد ضرورة تشديد الرقابة داخل الاسواق لحماية الصحة العامة

وتستهدف الحملات ايضا قطاع المواد البترولية وبخاصة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير الاسطوانة المدعمة للمواطنين بالسعر الرسمي ويتم ذلك عبر متابعة التوزيع ومراجعة السجلات والالتزام بتعليمات التسعير المقررة وقد اسفرت الجهود عن تحرير محضرين لعدم اعلان اسعار الغاز وهو شرط اساسي لسلامة التعاملات مع المواطنين

ويتم كذلك تحرير محضر الغاء نشاط دون الرجوع للمديرية مما يمثل مخالفة ادارية تستوجب اتخاذ اللازم القانوني بالاضافة الى تحرير خمسة محاضر بيع بازيد لدى مندوب غاز سريح وهو ما يعد تجاوزا مباشرا يؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمة بالسعر المحدد

وتؤكد المديرية استمرار العمل الميداني اليومي داخل جميع مراكز المحافظة ضمن خطة محكمة تستهدف ضبط الاسواق ومتابعة حركة السلع التموينية ومنع اي تلاعب قد يضر بالمستهلك

ويشدّد  مجدى عبد الكريم عامر وكيل الوزارة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدا ان حماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه يمثلان اولوية قصوى في عمل المديرية خلال المرحلة الحالية.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي تموين دمياط

