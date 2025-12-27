قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية
اختبار طبي لـ عبدالله السعيد اليوم لحسم موقفه من المشاركة أمام بلدية المحلة
المشاط : 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري
القبض على شخص يوززع رشاوى على الناخبين في أبو حمص بالبحيرة
بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
رياضة

أول تعليق من محمد شحاتة بعد مواجهة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا

محمدشحاتة
محمدشحاتة
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد شحاتة نجم منتخب مصر صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

محمد شحاتة

وظهر محمد شحاتة في الصورة من مباراة منتخب مصر في مواجهه منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقد أثار محمد شحاتة، لاعب منتخب مصر وفريق الزمالك، حالة واسعة من التفاعل والزخم بين الجماهير المغربية والعربية خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب. 

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد فاز بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات.

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف. 

تقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

ماذا فعل محمد شحاتة؟

ولفت محمد شحاتة لاعب الفراعنة، أنظار المشاهدين بتصرف إنساني بسيط لكنه مؤثر، أظهر الجانب الإنساني لكرة القدم خارج الملعب. 

جاءت هذه اللقطة خلال لحظات الإحماء قبل انطلاق المباراة، حين لاحظ شحاتة أن أحد حاملي الكرات يقف خلف المرمى مرتجفا في أجواء باردة، ويبدو عليه التأثر من شدة البرد. 

دون تردد وبعفوية كاملة، خلع اللاعب المصري المعطف الذي يرتديه ومنحه للطفل ليحميه من البرد، وسط تفاعل كبير من الحضور في المدرجات ومتابعي المباراة على منصات التواصل الاجتماعي. 

ولم تكن هذه اللفتة مصطنعة أو مشهدًا معد سلفًا، بل جاءت رد فعل إنساني طبيعي من اللاعب.

تفاعل واسع على لقطة شحاتة

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو محمد شحاتة، حيث عبرت الجماهير المغربية عن إعجابها الكبير بتصرف شحاتة، معتبرين أن هذه اللفتة تعكس روح رياضية عالية. 

وعبّر كثيرون عن تقديرهم للطرفين، مؤكدين أن مثل هذه المواقف هي التي تبرز الجانب الإنساني الحقيقي داخل ملاعب كرة القدم، وليس مجرد الأهداف والانتصارات. 

وتفاعل الجمهور مع فيديو شحاتة كان واسعًا؛ فقد نشرت صفحات ومشجعين تعليقات متعددة أشادوا بروح اللاعب الرياضية والأخلاقية، واعتبر البعض أن مثل هذه اللقطات هي من تجعل الجمهور يشجعون كرة القدم.

من جانبهم، عبر عدد كبير من حاضري المباراة في المغرب أيضًا عن إعجابهم الشديد بالتصرف، ما جعل الفيديو ينتشر بسرعة بين الحسابات الرياضية والترفيهية، ليصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، واصفين الموقف بأنه “أجمل أهداف البطولة”، لأن تأثيره كان إنسانيًا أكثر من كونه رياضيًا. 

