قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فوزه على جنوب أفريقيا..مينا ماهر: ليلة استعاد فيها منتخب مصر جمهوره

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مينا ماهر علي فوز منتخب مصر في مواجهه منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر 

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ليلة استعاد فيها منتخب مصر جمهوره…

ليلة اخرس فيها حسام حسن الشناوي، رامي ربيعة، محمد حمدي، ياسرإبراهيم وحمدي فتحي،ابطال والله " .

منتخب انجولا

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية والمصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الأنجولي، ضمن منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من أقوى منتخبات القارة السمراء.

يستعد منتخب الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، يسعى من خلالها إلى استعادة هيبته القارية والعودة إلى منصة التتويج من جديد، عبر إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه، بعدما توقف رصيده عند 7 بطولات قارية. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في طي صفحة الإخفاقات السابقة، خاصة بعد خسارة نهائي نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال، في لحظات مؤلمة لا تزال عالقة في أذهان الجماهير.

أرقام قياسية وتاريخ مشرف

يمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، ليبقى الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة. ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بـ4 بطولات. ويسعى الفراعنة خلال النسخة الحالية إلى تعزيز هذا الرقم القياسي وتأكيد زعامتهم للقارة الأفريقية.

أهمية مواجهة أنجولا

تمثل مباراة أنجولا اختبارًا مهمًا لمنتخب مصر، ليس فقط من أجل حصد النقاط، ولكن لاكتساب المزيد من الثقة والاستقرار الفني قبل الدخول في مراحل الحسم، وسط دعم جماهيري كبير وآمال عريضة بتحقيق اللقب الغائب

منتخب مصر الاهلي الزمالك نجوم الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الأهلي مع المصرية للاتصالات

تاريخ مواجهات الأهلي مع المصرية للاتصالات

مباراة المغرب ومالي

الوضع معقد.. ترتيب مجموعة المغرب بعد تعادل مالي بـ كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر

بعد فوزه على جنوب أفريقيا..مينا ماهر: ليلة استعاد فيها منتخب مصر جمهوره

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد