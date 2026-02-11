فون دير لاين تؤكد الحاجة العاجلة لإجراءات جديدة لتعزيز التنافسية الأوروبية

قال عمرو المنيري مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ جلسة البرلمان الأوروبي التي عُقدت اليوم جاءت بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل التنافسية الأوروبية، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت خلال كلمتها على وجود احتياج كبير ومباشر وسريع لاتخاذ إجراءات جديدة تدعم التنافسية الأوروبية، لا سيما في ضوء الاتفاقيات التجارية التي تؤثر على مستقبل الاتحاد الأوروبي واقتصادياته.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية روان علي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فون دير لاين لفتت إلى أن الاقتصاد الأوروبي يواجه تحديات حقيقية، مشيرة إلى معاناة ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين داخل الاتحاد.

وأكدت رئيسة المفوضية ضرورة الإسراع في تقنين القوانين المطلوبة وتجاوز البيروقراطية في الإجراءات الاستثنائية، بما يضمن سرعة تطبيق التشريعات اللازمة في أقرب وقت ممكن، حفاظاً على قدرة أوروبا على البقاء في دائرة المنافسة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن فون دير لاين نبهت إلى أن أوروبا تواجه منافسة شرسة، خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت خصماً في الأسواق بدلاً من كونها حليفاً.

وبيّن أن أوروبا لا تزال تعتمد على التقنيات الأمريكية، خاصة في مجال السيليكون وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير هذه الصناعات محلياً بأسرع وقت ممكن، في ظل وجود الصين كبديل في هذا المجال.