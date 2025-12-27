مواجهات نارية لـ الأهلى والزمالك فى نهائيات سيدات الكرة الطائرة

تقام اليوم السبت، ثامن جولات المجمعة الأولى من نهائيات دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2025-2026، حيث يلتقى الأهلى مع المقاولون والزمالك مع سبورتنج على صالة حسن مصطفى.

تضم المجمعة النهائية 4 فرق تتنافس فى مجمعة من دور واحد لكل فريق 6 مباريات (3 للكبار + 3 للمرتبط)

فيما تقام الجولة الثالثة الأحد 4 يناير بمواجهتى الأهلى مع الزمالك وسبورتنج مع المقاولون.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة إيقاف قيد الأجانب، سواء لاعبين أو لاعبات أو مدربين، لحين الحصول على ترخيص العمل للأجانب وموافاة الاتحاد به.

وأخطر اتحاد الطائرة الأندية بذلك، فى ظل توجيهات وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة العمل فى إطار تطبيق الحوكمة الفعالة التى تهدف إلى مساواة العمل بين جميع الأندية.