فضل صلاة الضحى في رجب.. ركعتين تفتح لك 13 بابا للرزق
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 27-12-2025
القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025
تايلاند وكمبوديا يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025
أيتن عامر ترد على منتقدي تعدد الزوجات : حق شرعي للرجل
ما هو دعاء اليوم السابع من رجب؟.. 6 كلمات تجبرك جبرا يتعجب له الخلق
النوم والمكيف والعادي.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 27-12-2025
مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار شمال غرب العاصمة الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
رباب الهواري

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس قبل مواجهة منتخب الفراعنة أمام نظيره الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية. 

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم، حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد صدارته للمجموعة، وسط طموحات كبيرة من الجماهير بمواصلة المشوار بقوة نحو الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر وأنجولا

من المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا مساء يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويُنتظر أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا لافتًا، سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، نظرًا لأهمية اللقاء وقيمته الفنية، خاصة مع تقارب المستويات في البطولة القارية
 

أهمية المباراة للفراعنة

تحمل مواجهة أنجولا أهمية خاصة لمنتخب مصر، حيث تمثل فرصة لحسم الترتيب النهائي في المجموعة، ومنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مساحة أكبر لتجربة بعض العناصر، أو تثبيت التشكيل الأساسي قبل الدخول في مراحل الحسم. كما يسعى اللاعبون لمواصلة الأداء القوي وبث رسالة طمأنينة للجماهير بشأن جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تحظى مباراة مصر وأنجولا بتغطية إعلامية مميزة، إذ تُذاع بشكل حصري عبر قنوات beIN Sports، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب. وتوفر الشبكة القطرية استوديوهات تحليلية متكاملة تضم نخبة من نجوم الكرة العربية، مع تحليل فني قبل وبعد المباراة، إضافة إلى نقل مباشر بجودة عالية.

تبقى مواجهة الفراعنة وأنجولا واحدة من أبرز مباريات الجولة، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير، والطموحات المرتفعة لعشاق المنتخب الوطني في رؤية فريقهم يواصل طريقه بثبات نحو منصة التتويج الأفريقية


 

منتخب مصر منتخب انجولا اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

