قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
رئيس رابطة الأندية المحترفة: عزيمة أبطال منتخب مصر تقهر المستحيل
محمد رمضان : سأحتفل بالعام الجديد على أرض بلدي وسط أهلي
أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تأهل منتخب مصر لدور الـ16 إنجاز رياضي أسعد الملايين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

هنّأ اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، منتخب مصر الوطني لكرة القدم وجموع الشعب المصري، بمناسبة التأهل الرسمي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمملكة المغربية، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط كاملة، عقب الفوز المستحق على منتخب جنوب إفريقيا، في تأكيد جديد على عودة قوة وعزيمة الفراعنة وبريق الكرة المصرية على الساحة القارية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب المحافظ، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الرياضي الذي أسعد الملايين من أبناء الشعب المصري، مشيداً بالأداء الرجولي والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب، وبالانضباط الفني والخططي تحت قيادة الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن هذا التأهل المبكر يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه المنتخب وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

فرحة صعود منتخب مصر 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز لا يخص لاعبي المنتخب فقط، بل هو مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة يعكس إصرار أبناء مصر على رفع اسم الوطن عالياً في كل المحافل، ومثمناً الدور الكبير للجماهير المصرية ودعمها المستمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لمواصلة الانتصارات.

وأضاف المحافظ أنه يتابع باهتمام بالغ مشوار المنتخب في البطولة، مؤكداً أن النجاحات الرياضية تسهم في تعزيز الروح الوطنية وبث الأمل والفخر في نفوس المواطنين، موجهاً التحية لكل لاعب ولكل فرد في الجهازين الفني والإداري، ومقدراً دعم القيادة السياسية المتواصل للرياضة المصرية باعتبارها أحد روافد القوة الناعمة للدولة.

ويُذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تُعد النسخة الـ35 من أعرق البطولات الكروية في القارة، وتقام بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الإفريقية، بنظام يشمل دور المجموعات يليه دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى القارة.

فرحة امم افريقيا 

ختاماً، تتقدم محافظة الغربية بخالص التمنيات لمنتخب مصر الوطني بمواصلة مشواره الناجح في البطولة، داعية الله أن يكلل جهوده بتحقيق اللقب الإفريقي، وإسعاد الشعب المصري الذي يقف خلف فريقه بقلبٍ واحد.

اخبار محافظة الغربية فرحة صعود منتخب مصر افريقيا تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

منتخب مصر

مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

ترشيحاتنا

الفنانة جنات

جنات تحتفل بالكريسماس بإطلالة راقية عبر إنستجرام

ليلي علوى

ليلى علوي تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها

الفنانة نادين الراسي

نادين الراسي تكشف أسرارا عن زوجها لأول مرة

بالصور

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد