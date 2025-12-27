محافظ الغربية: تأهل منتخب مصر لدور الـ16 إنجاز رياضي أسعد الملايين

هنّأ اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، منتخب مصر الوطني لكرة القدم وجموع الشعب المصري، بمناسبة التأهل الرسمي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمملكة المغربية، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط كاملة، عقب الفوز المستحق على منتخب جنوب إفريقيا، في تأكيد جديد على عودة قوة وعزيمة الفراعنة وبريق الكرة المصرية على الساحة القارية.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب المحافظ، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الرياضي الذي أسعد الملايين من أبناء الشعب المصري، مشيداً بالأداء الرجولي والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب، وبالانضباط الفني والخططي تحت قيادة الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن هذا التأهل المبكر يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه المنتخب وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

فرحة صعود منتخب مصر

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز لا يخص لاعبي المنتخب فقط، بل هو مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة يعكس إصرار أبناء مصر على رفع اسم الوطن عالياً في كل المحافل، ومثمناً الدور الكبير للجماهير المصرية ودعمها المستمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لمواصلة الانتصارات.

وأضاف المحافظ أنه يتابع باهتمام بالغ مشوار المنتخب في البطولة، مؤكداً أن النجاحات الرياضية تسهم في تعزيز الروح الوطنية وبث الأمل والفخر في نفوس المواطنين، موجهاً التحية لكل لاعب ولكل فرد في الجهازين الفني والإداري، ومقدراً دعم القيادة السياسية المتواصل للرياضة المصرية باعتبارها أحد روافد القوة الناعمة للدولة.

ويُذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تُعد النسخة الـ35 من أعرق البطولات الكروية في القارة، وتقام بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الإفريقية، بنظام يشمل دور المجموعات يليه دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى القارة.

فرحة امم افريقيا

ختاماً، تتقدم محافظة الغربية بخالص التمنيات لمنتخب مصر الوطني بمواصلة مشواره الناجح في البطولة، داعية الله أن يكلل جهوده بتحقيق اللقب الإفريقي، وإسعاد الشعب المصري الذي يقف خلف فريقه بقلبٍ واحد.