السكة الحديد تطلق خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط القاهرة – طنطا

في اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة المواطنين وتلبية مطالب التشغيل اليومية ، أعلنت الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خطي (القاهرة – طنطا – شبرا الخيمة) ، لتوفير وسيلة سفر مريحة وآمنة وبسعر مناسب لجمهور الركاب.



موعد تشغيل الخدمة

ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، كالتالي:



القطار رقم (1117) بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:45 صباحًا ويصل إلى محطة طنطا الساعة 10:25 صباحًا طبقاً للجدول المرفق ولا يعمل أيام الجمع والعطلات .



القطار رقم (1116) بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة طنطا الساعة 11:10 صباحًا ويصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 12:20 ظهرًا طبقاً للجدول المرفق ولا يعمل أيام الجمع والعطلات.



وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تطوير خدماتها وتحديث أسطولها بما يضمن راحة وسلامة جمهور الركاب.