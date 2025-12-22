رئيس جامعة طنطا يعلن إطلاق تطبيق رقمي جديد لتطوير منظومة عمل الإدارة الطبية

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن نجاح فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في تصميم وإطلاق مشروع تخرج ابتكاري يتمثل في تطبيق رقمي متكامل لخدمات الإدارة الطبية التابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، مؤكداً أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تتبنى الجامعة استراتيجية واضحة لتشجيع الطلاب على ابتكار حلول تكنولوجية تخدم زملائهم وتساهم في رقمنة الخدمات الجامعية لتحويلها إلى منظومة ذكية متكاملة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

وأعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي يعكس كفاءة طلاب جامعة طنطا وقدرتهم على تطويع دراستهم الأكاديمية لخدمة المجتمع الجامعي، موجها الشكر والتقدير للدكتورة نانسي الحفناوي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة أمنية البربري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مشروع التطبيق، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، والدكتور عمرو محمود المشرف العام على الادارة الطبية بالجامعة، كما خص بالإشادة الطلاب المشاركين في هذا العمل وهم علياء عبدالقادر شاهين، وايمان عبدالفتاح شحاتة، واسماء حسن النني، ومحمد صلاح صبري، ومحمد وليد شبل، وسهيله رمضان سلامة، واسراء هشام عيد، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لشباب الجامعة المبتكر.

تبادل الخبرات

وفي سياق متصل أشاد الدكتور السيد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإنجاز الطلابي والذي يعكس الحرص الدائم على تفعيل مبدأ المشاركة الفعالة والتحول الرقمي، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة المقدمة للطلاب، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود بين الكليات العلمية والإدارات الخدمية هو السبيل الأمثل لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الطلابية تماشياً مع توجهات الدولة المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عبدالمنعم محمود المشرف العام على الإدارة الطبية أن هذا النظام الرقمي يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعة، مشيراً إلى أن الإدارة حرصت على تقديم كافة التسهيلات للفريق الطلابي لضمان خروج التطبيق بشكل يلبي الاحتياجات الفعلية للطلاب ويسهل عليهم حجز الخدمات ومتابعة ملفاتهم الطبية بكل سهولة ويسر، مثمناً دعم رئاسة الجامعة لتبني هذا الفكر المتطور الذي يختصر الوقت والجهد ويضمن دقة البيانات والخدمات الطبية المقدمة.

واختتم رئيس الجامعة بيانه بتوجيه دعوة لكافة طلاب الجامعة لسرعة الدخول على رابط الموقع والبرنامج المخصص عبر الرابط الرسمي للإدارة الطبية لإنشاء حساباتهم الخاصة والتفاعل مع الخدمات الرقمية المتاحة، مشدداً على أن هذا النظام صمم من أجلهم ولضمان استمرار تحسين جودة الخدمات الطبية، كما حثهم على متابعة كافة التعليمات والتوجيهات التي يتم نشرها تباعاً على الصفحة الرسمية للإدارة الطبية لضمان الاستفادة الكاملة من هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة.