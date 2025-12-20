السكة الحديد تطلق خدمة "الثالثة المكيفة" على خط القاهرة-طنطا.. اليوم

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خطي (القاهرة – طنطا – شبرا الخيمة) ، لتوفير وسيلة سفر مريحة وآمنة وبسعر مناسب لجمهور الركاب، في اطار حرص الهيئة القومية على راحة المواطنين وتلبية مطالب التشغيل اليومية.



موعد تشغيل الخدمة

ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، كالتالي:



جدول مواعيد القطارات

القطار رقم (1117) بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:45 صباحًا ويصل إلى محطة طنطا الساعة 10:25 صباحًا طبقاً للجدول المرفق ولا يعمل أيام الجمع والعطلات .



القطار رقم (1116) بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة طنطا الساعة 11:10 صباحًا ويصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 12:20 ظهرًا طبقاً للجدول المرفق ولا يعمل أيام الجمع والعطلات.



وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تطوير خدماتها وتحديث أسطولها بما يضمن راحة وسلامة جمهور الركاب.