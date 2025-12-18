قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
سكك حديد مصر: تراجع تأخيرات خط القاهرة – طنطا إلى 55 دقيقة بعد أن بلغت 90 دقيقة

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تراجع متوسط تأخيرات قطارات خط القاهرة/طنطا اليوم إلى 55 دقيقة، مقارنةً بنحو 90 دقيقة أمس، في مؤشر على تحسن نسبي في انتظام حركة التشغيل على الخط.

متوسطات التأخيرات

ووفق أحدث بيان للهيئة، جاءت متوسطات التأخيرات المتوقعة من اليوم وحتى إشعار آخر على النحو التالي:

خط القاهرة / طنطا: ٥٥ دقيقة

خط طنطا / الإسكندرية: ٢٠ دقيقة

خط القاهرة / أسيوط: ٦٠ دقيقة

خط أسيوط / أسوان: ٦٠ دقيقة

خط بنها / بورسعيد: ٤٥ دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط: ٤٥ دقيقة

خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق / المنصورة: ٤٥ دقيقة

خط طنطا / قلين / كفر الشيخ / شربين: ٧٠ دقيقة.

وأرجعت الهيئة استمرار التأخيرات على بعض الخطوط إلى أعمال التطوير الشاملة الجارية، والتي تشمل صيانة وتجديد السكك، وتحديث نظم الإشارات، وتطوير المحطات، وإنشاء كباري وأنفاق، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من تأثير الأعمال على جمهور الركاب.

وتشهد شبكة السكك الحديدية تنفيذ مشروعات قومية لتحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين عوامل السلامة والأمان، ما يؤدي إلى تأخيرات مؤقتة لحين الانتهاء من الأعمال.

