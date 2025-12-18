سكك حديد مصر: تراجع تأخيرات خط القاهرة – طنطا إلى 55 دقيقة بعد أن بلغت 90 دقيقة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تراجع متوسط تأخيرات قطارات خط القاهرة/طنطا اليوم إلى 55 دقيقة، مقارنةً بنحو 90 دقيقة أمس، في مؤشر على تحسن نسبي في انتظام حركة التشغيل على الخط.

متوسطات التأخيرات

ووفق أحدث بيان للهيئة، جاءت متوسطات التأخيرات المتوقعة من اليوم وحتى إشعار آخر على النحو التالي:

خط القاهرة / طنطا: ٥٥ دقيقة

خط طنطا / الإسكندرية: ٢٠ دقيقة

خط القاهرة / أسيوط: ٦٠ دقيقة

خط أسيوط / أسوان: ٦٠ دقيقة

خط بنها / بورسعيد: ٤٥ دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط: ٤٥ دقيقة

خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق / المنصورة: ٤٥ دقيقة

خط طنطا / قلين / كفر الشيخ / شربين: ٧٠ دقيقة.

وأرجعت الهيئة استمرار التأخيرات على بعض الخطوط إلى أعمال التطوير الشاملة الجارية، والتي تشمل صيانة وتجديد السكك، وتحديث نظم الإشارات، وتطوير المحطات، وإنشاء كباري وأنفاق، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من تأثير الأعمال على جمهور الركاب.

وتشهد شبكة السكك الحديدية تنفيذ مشروعات قومية لتحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين عوامل السلامة والأمان، ما يؤدي إلى تأخيرات مؤقتة لحين الانتهاء من الأعمال.