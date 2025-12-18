قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة

محمد الطحاوي

شهد بندر مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مأسوية حيث أقدم شاب علي استدراج طفلة لم تتجاوز 14 عاماً وقام بالتعدي عليها وإصابتها إصابات شديدة حتي فقدت الوعي وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما قرّرت نيابة بلبيس العامة حبس الشاب المتهم باستدراج الطفلة وإحداث إصابات بها ببندر بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفلة على الطب الشرعى.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من والدة الطفلة " ش" 14 سنة تتهم شاب باستدراجها والتعدى عليها جنسيا واحداث إصابتها.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الطفلة " ش" 14 عاما يتيمة الأب مقيمة بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، قام المتهم " م ت س" 25 سنة عاطل، مقيم بدائرة بندر بلبيس، باستدراجها ثم التعدي عليها جنسيا وإحداث إصابات بالغة بها.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، من القبض على المتهم بعد ساعات من تلقي البلاغ. تم تحرير المحضر رقم 9236 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2025، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

