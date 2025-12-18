واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة

شهد بندر مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مأسوية حيث أقدم شاب علي استدراج طفلة لم تتجاوز 14 عاماً وقام بالتعدي عليها وإصابتها إصابات شديدة حتي فقدت الوعي وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما قرّرت نيابة بلبيس العامة حبس الشاب المتهم باستدراج الطفلة وإحداث إصابات بها ببندر بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفلة على الطب الشرعى.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من والدة الطفلة " ش" 14 سنة تتهم شاب باستدراجها والتعدى عليها جنسيا واحداث إصابتها.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الطفلة " ش" 14 عاما يتيمة الأب مقيمة بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، قام المتهم " م ت س" 25 سنة عاطل، مقيم بدائرة بندر بلبيس، باستدراجها ثم التعدي عليها جنسيا وإحداث إصابات بالغة بها.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، من القبض على المتهم بعد ساعات من تلقي البلاغ. تم تحرير المحضر رقم 9236 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2025، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.