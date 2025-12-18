بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية توافد من السيدات للادلاء بأصواتهن في ثاني ايام جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب.

وفتحت اللجان أبوابها من التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساءا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم يعقبها عملية فرز الأصوات واعلان الفائزين.

وتوافدت السيدات بصحبة اطفالهن في ثاني ايام جولة الإعادة للإدلاء بأصواتهن واختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

واعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها ، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب جرت منذ انطلاقها أمس الأربعاء بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء المواعيد الرسمية ، لافتاً أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .