لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

نزوح مستمر فى السودان
نزوح مستمر فى السودان
شيماء جمال

قال مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف إن مناطق كردفان في السودان تشهد موجات نزوح واسعة، حيث فرّ أكثر من 1000 شخص من كادوقلي وديلينج والكوقيك منذ مطلع الأسبوع، بينما استقبلت مدينة كوستي وحدها نحو 1600 نازح، أغلبهم من النساء والأطفال. 


وفي ولاية القضارف، وصل قرابة 2500 شخص إلى بلدة الفاو، في حين تكتظ بلدة الدبة بولاية الشمال بأكثر من 15 ألف نازح من منطقتي كردفان ودارفور، يقيمون حاليًا في مخيم العفاد وسط نقص حاد في التمويل المخصص للأمن الغذائي والمساعدات الإغاثية.

وتتصاعد حدة الانتهاكات في إقليم كردفان، حيث وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 104 مدنيين في غارات بطائرات مسيّرة منذ 4 ديسمبر، شملت استهداف منشآت حيوية كالمستشفيات ورياض الأطفال. 

كما تبرز أزمة احتجاز قسري لأكثر من 70 عاملاً صحيًا ونحو 5000 مدني في نيالا، بالإضافة إلى عبور أكثر من 3000 شخص من كردفان إلى منطقة "ييدا" في جنوب السودان هربًا من القتال. 


وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة حجم الكارثة بوجود أكثر من 9.3 مليون نازح داخلي في ولايات السودان الـ 18، يضاف إليهم ما يزيد عن 3 ملايين عائد، يمثل الأطفال أكثر من نصفهم. 


وتعكس الأرقام واقعًا معيشيًا مأساويًا؛ حيث أفاد ثلث الأسر النازحة وخُمس الأسر العائدة بقضاء يوم وليلة كاملة دون طعام خلال الشهر الماضي، في ظل وصول محدود للغاية لخدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي.

