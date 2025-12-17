قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
ديني

مرصد الأزهر: استمرار الهشاشة الأمنية في وسط إفريقيا.. وتزايد العمليات الإرهابية في الكونغو

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن البيانات المُتعلقة بشهر نوفمبر 2025 تُظهر استمرار الهشاشة الأمنية الهيكلية في منطقة وسط إفريقيا، فعلى الرغم من التراجع العددي في العمليات الإرهابية من 4 عمليات في أكتوبر إلى 3 عمليات في نوفمبر، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 25%، إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا في الوضع الأمني.

ارتفع عدد الضحايا بشكل كبير

وأوضح مرصد الأزهر في تقرير لخ، أنه قد ارتفع عدد الضحايا بشكل كبير، حيث زاد من 38 قتيلاً في أكتوبر إلى 89 قتيلاً في نوفمبر، ما يمثل زيادة بنسبة 57.3% خلال شهر واحد، كما لوحظ غياب الإصابات تمامًا، مما يشير إلى أن طبيعة الهجمات تعتمد على عمليات القتل المباشر دون ترك أي ناجين.

الكونغو الديمقراطي


وأشار مرصد الأزهر إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تظل محور النشاط الإرهابي في المنطقة، حيث سُجلت 100% من العمليات الإرهابية خلال الشهر المنصرم، ويعكس هذا التمركز الجغرافي استمرار عدم توازن القوى في إقليم كيفو الشرقي والمناطق الحدودية، حيث تتقاطع أنشطة الجماعات الإرهابية مع الميليشيات العرقية المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وتابع: أما الكاميرون، فقد خلت من أي عمليات إرهابية خلال شهر نوفمبر، في المقابل واصلت تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى تسجيل حالة من الهدوء الأمني المستقر للشهر الخامس على التوالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هاتين الدولتين مقارنة مع جمهورية الكونغو، التي لا تزال تمثل بؤرة للنشاط الإرهابي في المنطقة.


وأكمل: على صعيد الاستجابة الأمنية، يبقى الوضع هشًا بشكل ملحوظ؛ حيث لم تُسجل أي عمليات عسكرية خلال شهر نوفمبر، مما يُشكل استمرارًا لانقطاع دام خمسة أشهر متتالية عن أي تحرك أمني فعّال (من يونيو إلى نوفمبر).

الردع العسكري

وأكمل: يعزز الفراغ المستمر في الردع العسكري القدرات العملياتية للجماعات الإرهابية، مما يمنحها فرصة لإعادة التموضع والتوسع، وتنفيذ هجمات ذات تأثير أكبر، كما تجلى بوضوح خلال هذا الشهر.

وألمح مرصد الأزهر إلى أن الانخفاض في عدد العمليات الإرهابية لا ينبغي اعتباره دليلاً على تحسن الأوضاع الأمنية، حيث إن شدة الهجمات وخطورتها قد تضاعفت.

 استمرار الجمود العسكري

وحذر المرصد من أن استمرار الجمود العسكري يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب استراتيجية إقليمية متكاملة، مما يخلق بيئة مواتية لتفاقم ديناميكيات العنف والإرهاب.

وأوصى المرصد بتفعيل الاستجابة العسكرية المشتركة، من خلال إنشاء قوة تدخل إقليمية للانتشار في المناطق ذات التهديد المرتفع، كما يؤكد على أهمية تعزيز منصات تبادل المعلومات الأمنية بين الكونغو وتشاد والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى دعم قدرات الإنذار المبكر ومراقبة الحدود.

مرصد الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهشاشة الأمنية منطقة وسط إفريقيا وسط إفريقيا الأزهر

